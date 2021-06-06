شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 48 ساعة.. مرور الشرقية يغلق جسر «الثقبة» بطريق الملك خالد لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوهت إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع ⁧وزارة النقل⁩ بأنه سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة). وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم الإغلاق ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة. وأهابت إدارة مرور المنطقة الشرقية بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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