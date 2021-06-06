شاهد.. جزيرة يغطيها البيض في ظاهرة غريبة تشهدها الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

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حاز مقطع فيديو تم تداوله من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعجاب الآلاف حيث ظهر فيه مساحة واسعة من الأرض تغطيها بيوض طيور النورس في إحدى الجزر الخليجية.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أنها لجزيرة «كبر» الكويتية ظاهرة غريبة جعلتها محل إعجاب ودهشة بين النشطاء، وذلك بحسب المدونين.

واتخذت طيور النورس في سماء الجزيرة بشكل كثيف، من الجزيرة مسكنا لها منذ زمن طويل ووجدت في بحر الخليج العربي مكانا جيدا للحصول على قوتها اليومي من الأسماك، فيما تحظى جزيرة كبر باهتمام واسع من قبل الهيئة العامة للبيئة بسبب وجود بيئة فطرية نادرة جدا على سطحها.