"حزب الله" مهاجما إسرائيل: أي خطأ في الحساب سترون لهيب جهنم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "قناة المنار"، مساء أمس السبت، عن البغدادي، أن الحزب يسمع "عنتريات قادة هذا العدو ضده في لبنان، وعليهم أن لا يخطئوا الحساب مرة أخرى، فإذا ما وقعت الحرب مع حزب الله، فسوف يرون من لهيب جهنم ما لم يتوقعونه حتى في منامهم".

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وأكد القيادي في "حزب الله" أن قادة إسرائيل لا يستخلصون العبر ولا يفهمون السياسة الواقعية، بدعوى أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية تدعوهم دائما للمغامرة"، مؤكدا أن تلك الطبيعة الإسرائيلية "تضيفُ إلى عقيدتنا أملا في زوال هذا الكيان من الوجود بسرعة قياسية".

وفي السياق نفسه، تداولت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن تراجع صحة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهو ما جعلها تناقش أهمية الحزب خلال قيادته له وتداعيات ذلك أيضا في حال وفاته.

وزعم "الموقع الإلكتروني العبري واللا"، أن الشائعات والأخبار حول تراجع صحة نصر الله انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نال إعجاب الإسرائيليين، حيث يشتاق الإسرائيليون إلى سماع أي أخبار عن حسن نصر الله.

وادعى الموقع العبري أن من سيرث الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في منصبه هذا، لن يكون سوى ابن خاله، هاشم صفي الدين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الوسائل الإعلامية الإسرائيلية نفسها، كتبت في تقارير أخرى أن حسن نصر الله سيطل على وسائل الإعلام في بلاده ليلقي خطابا جديدا، يوم الثلاثاء المقبل، لينفي تراجع صحته.