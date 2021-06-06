خبير لبناني: انهيار الليرة مستمر رغم الإجراءات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المستشار المالي، مايك عازار، في مقابلة أجراها ضمن برنامج "هنا بيروت" مع الإعلامية ليال سعد، إن "المشكلة أن الديون في لبنان بالدولار ارتفعت"، وعن تعاميم مصرف لبنان قال الخبير إنه "لا يوجد تفاصيل عنا وخطة فيها".

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واعتبر عازار أن "الهندسات المالية أجلت الأزمة على حساب المجتمع اللبناني ولكن عمقتها".

وكشف الخبير عن خطر كبير قد يواجه الليرة أيضا، حيث يمكن أن يصل الشعب اللبناني إلى مرحلة لن يُقبل فيها استخدام وتداول الليرة اللبنانية، بحسب "الجديد".

وأكد عازار أنه "حتى لو ما طبعنا عملة رح تزيد المشكلة ورح نوصل لنفس المحل".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة بالتزامل مع "استعصاء" سياسي في البلاد على خلفية كارثة مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قد طالب قبل أيام، بضرورة أن تسدد حكومة تسيير الأعمال ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

كما طالب الحريري أيضا في بيان نقلته وكالة "رويترز" المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.

وقال مكتب الحريري في بيان رسمي إنه بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر.