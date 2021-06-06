حزب مغربي يطالب باسترجاع "سبتة ومليلية"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة هسبريس"، مساء اليوم الأحد، بأن حزب الاستقلال المغربي طلب من الحكومة، القيام بـ"تقييم حقيقي لأشكال التعاون مع إسبانيا، في شتى المجالات، خاصة المرتبطة بقضايا وملفات رئيسة، على رأسها الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب".

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ولم يكتف الحزب المغربي بذلك، بل طالب ببحث ملف ما أسماه بـ"دور الدركي" الذي تريد المملكة الإيبيرية وأوروبا أن يلعبه المغرب، وهو ما أكده حزب "الاستقلال" في بيان صادر عن مجلسه الوطني الذي عقد عن بعد، أمس السبت.

ونادى الحزب بـ"ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة؛ بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية".

وحول استقبال الحكومة الإسبانية، محمد غالي، رئيس جبهة البوليساريو، فإن الحزب المغربي استنكر هذا الأمر، معتبرا إياه بمثابة "مواقف عدائية وممارسات لاأخلاقية قامت بها الحكومة الإسبانية بطريقة الخارجين عن القانون في خرق سافر للقانون ولكل الأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار".

ورأى الحزب أن مستقبل علاقات بلاده الخارجية مع إسبانيا مرهون بمدى احترام السيادة الوطنية، والمصالح العليا للمملكة المغربية، بدعوى أنها شرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة بين الطرفين، وذلك بالتوازي مع مطالبته، إسبانيا، بـ"تحديد موقفها من القضية الوطنية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء".