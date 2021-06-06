شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحقق في مقطع متداول لموظف يسيء لشخص من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بياناً بشأن حول مقطع فيديو متداول لإساءة معاملة شخص من ذوي الإعاقة من قبل أحد الموظفين.

وقالت الوزارة عبر حسابها بتويتر : ” عليه نوضح أننا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل على التحقق من الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها.”

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لموظف قالوا أنه يسيء فيه لشخص من ذوي الإعاقة، مطالبين بالوقوف على الواقعة والتحقيق مع الموظف.