شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «صحة المدينة» بشأن انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بيانًا بشأن انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الموافق 13\10\1442 هـ.

وأكدت صحة المدينة للجميع على أن ما حدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام وتوفير اسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حده.

وأوضحت صحة المدينة، أن ذلك كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارىء، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية.

وأشارت إلى أن اللجنة أجرت تقييم كامل للمستشفى والأنظمة الموجودة والتأكد من سلامة الأنظمة كما تم تعميد شركة متخصصة في انظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى، لافتة إلى أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.