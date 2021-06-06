مسؤول بحكومة الانقاذ في صنعاء: الوفد العماني ناقش ضمانات حلول مقترحة لإنهاء الصراع باليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "سلطنة عمان تقوم بمجهود كبير في الجانب الإنساني وتقوم بتقييم أهم المتطلبات في هذا الجانب".

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وأضاف أن "الجانب العماني ناقش ضمانات قدمتها السلطنة لحلول مطروحة على الطاولة لحل الأزمة اليمنية، ومن المنتظر أن يرد الطرف الآخر عليها أو تنفيذها".

وعن وقف الحرب، لفت إلى أن الطرف الآخر "لا يريد أن يستوعب أنه يحاصر الشعب اليمني ويطرح حلولا خارج هذا الإطار وبالتالي هو لا يريد السلام"، موضحا أنهم "في ظرف الدفاع عن النفس وهو ما يحاول إيصاله للعمانيين بشكل واضح من خلال زيارتهم إلى صنعاء".

ووصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء وفد من المكتب السلطاني العماني رفقة رئيس وفد أنصار الله التفاوضي، محمد عبد السلام، لبحث عملية السلام في اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين، عن عبد السلام قوله إن "وفد المكتب السلطاني وصل صنعاء للتباحث حول الوضع في اليمن على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة".

وأضاف عبد السلام: " يتم العمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام"، مشيرا إلى أنه "استكمالا للجهود التي تم بذلها بسلطنة عمان، سوف تتم مناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما".