العراق يتسلم شحنات جديدة من اللقاح وأسطول شاحنات ينقلها للمحافظات

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد– سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات (شاحنات مخصصة لتبريد السلع) المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها إقليم كردستان (العراق)".

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ولم تحدد الوزارة الكمية الجديدة المستلمة من اللقاح.

يذكر أن أول دفعة من لقاح "فايزر" كانت قد دخلت العراق، في 11 نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا للموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة العراقية، فقد بلغ عدد من جرى تلقيحهم في العراق، 637455 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين الكلي بالوباء 1221678، توفي من بينهم 16518 حتى أمس.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أوائل آذار/مارس الماضي، اعتماد أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك. v"، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة العراقية عن الاتفاق مع روسيا على توريد مليون جرعة من اللقاح.

يذكر أن اللقاحات التي وصلت العراق خلال الأسابيع الماضية هي "فايزر" و"سينوفارم" و"أسترازينيكا"، فيما تؤكد وزارة الصحة العراقية أن المفاوضات مستمرة لتوريد اللقاح الروسي إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.