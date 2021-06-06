ارتفاع استهلاك الكهرباء في الكويت إلى مستوى قياسي بسبب درجات الحرارة

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى الرئيس اليمني

وذكرت "صحيفة القبس" الكويتية، أن مؤشر الأحمال في البلاد تجاوز مستوى 15 ألف ميغاواط، ليسجل 15036 ميغاواط بعد الظهيرة، وهو مستوى قياسي لم تشهده الكويت من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن

هذه الزيادة الكبيرة، جاءت مدفوعة بدرجات الحرارة المرتفعة التي قاربت على50 درجة مئوية، ما زاد الطلب على الكهرباء بسبب مكيفات الهواء التي تستهل أكثر من 70% من إنتاج البلاد من الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الكهرباء، دعوتها إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، مضيفة أنه مع ذلك، فإن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق، إذ تبلغ الطاقة القصوى المركبة لشبكة الكهرباء في البلاد، قرابة 18 ألف ميغاواط.