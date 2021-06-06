"اللهم قد بلغت"... مسؤول لبناني يحذر من كارثة تجعل الموبايل بلا فائدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مير عام هيئة "أوجيرو" اللبنانية الحكومية للاتصالات، عماد كريدية، في تغريدة

ان الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة @OgeroTelecom و زيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي ايضا. استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا امكانية اوجيرو بتقديم الخدمات.

اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. @Talal_A_Hawat @MOT_LB — Imad Kreidieh (@ikreidieh) June 6, 2021

"تويتر"، اليوم، إن "الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة للهيئة".وتابع كريدية قائلا: "إن زيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي أيضا. استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا امكانية اوجيرو بتقديم الخدمات".

واختتم مدير المؤسسة اللبنانية تغريدته قائلا: "اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد".

وتأتي تغريدة كريدية على خلفية الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في لبنان والتي تستمر منذ أسابيع، نتيجة النقص الحاد في الوقود المخصص لتوليد الطاقة، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة بالتزامل مع "استعصاء" سياسي في البلاد على خلفية كارثة مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قد طالب قبل أيام، بضرورة أن تسدد حكومة تسيير الأعمال ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

كما طالب الحريري أيضا في بيان نقلته وكالة "رويترز" المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.

وقال مكتب الحريري في بيان رسمي إنه بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر.