توجيهات من السيسي بشأن العاملين في سكك الحديد وميناء جديد

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه السيسي بالتركيز على "الارتقاء بالعنصر البشري في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، وكذلك انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير.

كما وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، بغرض الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من رواد قطارات الصعيد".

وبدأت مصر الشهر الماضي في إجراء مفاوضات مع ثلاث شركات، ألمانية وفرنسية وروسية، متخصصة في إدارة السكك الحديدية في مصر.

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ونقلت جريدة "المال" المصرية، عن مصادر لم تسمها، أن "وزارة النقل المصرية بدأت إجراء مباحثات مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في إدارة السكك الحديدية لتقديم عرض جيد لأسلوب إدارة مرفق السكة الحديد المصرية، خلال الفترة المقبلة".

وأبرمت مصر صفقة مع تحالف روسي مجري لشراء عربات سكة حديد، هي الأكبر في تاريخ السكة الحديد المصرية وتشمل 1300 عربة، بتكلفة تتجاوز المليار يورو، وتسلمت مصر حتى الآن 353 عربة، ومن المقرر أن يستمر تسليم باقي العربات حتى 2022.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كذلك في اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس الوزراء المصري ووزير النقل، توجيها بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، "لكي ينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفقا لأعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، وبما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.