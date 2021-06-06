قوة كويتية تتوجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي، "غادرت البلاد اليوم القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلةً بلواء المغاوير/25، والذي سوف يعقد في الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من 7 حزيران/يونيو ولغاية 17 يونيو 2021".

وبحسب البيان، "تأتي هذه المشاركة لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك".

ووقعت رئاسة أركان الجيش الكويتي ونظيرتها التركية في 2019 "خطة عمل التعاون الدفاعي 2019" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي حينها، إن توقيع هذه الخطة يأتي استمرارا للتنسيق العسكري المشترك لتحقيق المزيد من الانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، وفقا لوسائل الإعلام الكويتية.

وسبق للواء المغاوير الكويتي المشاركة في تمرين مع الجانب التركي في 2015.