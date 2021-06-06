شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن العام" فى الأردن: نتعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار فى لواء ناعور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت مديرية الأمن العام فى الأردن، مساء الأحد، عن التعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار من مجموعة من أشخاص في لواء ناعور في محافظة العاصمة.

وأشار مصدر أمني لتليفزيون المملكة الأردنى إلى فتح نقاط غلق ووجود تواجد أمني كثيف في محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول تجاوز القانون.

وأصدر مجلس الوزراء الأردنى بيانا صباح الأحد، أكد فيه عدم السماح باستمرار هذه "التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض"، وأشارت إلى التعامل معها بكل حزم.