شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى عدد من الفعاليات بمناسبة "يوم البيئة العالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة الدول العربية، في عدد من الفعاليات التي نظمتها عدد من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بمناسبة يوم البيئة العالمي، بهدف نشر الوعي البيئي ومناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة.

وذكر بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم الأحد، أن العالم يحتفل يوم 5 يونيو من كل عام بمناسبة (يوم البيئة العالمي) والذي بدأ في عام 1972 عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس من يونيو يوماً عالمياً للبيئة وكان ذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، كما صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا اليوم ذاته على قرار تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

يذكر أن شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام هو"استعادة النظام البيئي"، ويدعو إلى التركيز على إعادة ضبط علاقة الإنسان بالطبيعة، كما شهد هذا اليوم الإطلاق الرسمي لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي 2021-2030 حيث كانت باكستان مستضيفا عالميا لهذا اليوم.