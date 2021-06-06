شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل خلية لـ "داعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية خلية نائمة لتنظيم "داعش" تضم 4 إرهابيين في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت خلية الإعلام الأمني، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين كخلية نائمة ينشط عملها في محافظة كركوك تقوم بتقديم الدعم اللوجيستي لعناصر عصابات داعش.

وذكرت أن المعتقلين اشتركوا بعملية ما يسمى الضباب الإرهابية ضد القوات الأمنية.

ولفتت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.