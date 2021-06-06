شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «مؤسسة الحبوب» بشأن أسعار الشعير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، على عدد من الاستفسارات بشأن أسعار بيع الشعير، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة، لمعرفة أسعار الشعير بالأسواق.

وأكدت “الحبوب”، أن دورها يقتصر على الجانب التنظيمي، وينحصر بالتأهيل وضمان الوفرة والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقا للأسعار العالمية للاستيراد.