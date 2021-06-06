شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «مؤسسة الحبوب» بشأن أسعار الشعير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ردت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، على عدد من الاستفسارات بشأن أسعار بيع الشعير، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة، لمعرفة أسعار الشعير بالأسواق.
وأكدت “الحبوب”، أن دورها يقتصر على الجانب التنظيمي، وينحصر بالتأهيل وضمان الوفرة والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقا للأسعار العالمية للاستيراد.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من «مؤسسة الحبوب» بشأن أسعار الشعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.