شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الأردنى: لن نسمح بأى تجمعات وسنتعامل بأقصى درجات الحزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الوزراء الأردنى، اليوم الأحد، إن وزارة الداخلية لن تسمح بإقامة أى تجمعات أو فعاليات على الإطلاق، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لمنع "النشاطات التحريضية الخطيرة".

وذكر مجلس الوزراء الأردنى فى بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة".

وأضاف أن "وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع".

وناشد مجلس الوزراء الأردني المواطنين "أن ينأوا بأنفسهم عن أي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون".

وكان المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن أفاد السبت، بإصابة 4 من رجال الأمن إثر تعامل قوة أمنية مع ما وصفها بأعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء في منطقة ناعور.

كما ذكرت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أن "اعتداءات مسلحة" استهدفت قوات الأمن العام بمنطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.