شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ ومواد شديدة الانفجار فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، ضبط صواريخ ومواد شديدة الانفجار في "خانقين" بمحافظة ديالى وسط شرق البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية لفصائلها في قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى أكدت وجود مخزن أسلحة يضم قنابل هاون وصواريخ ومواد شديدة الانفجار في تلال منطقة الغابة أطراف مدينة خانقين بمحافظة ديالى"، مشيرة إلى أن فرق شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة 19، بناء على تلك المعلومات، توجهت نحو المخزن وتم ضبط ما بداخله".

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة، مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة وبمساندة طائرات الـ (أف 16) شرق طوز خورماتو.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن عملية أمنية واسعة مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة سبقتها 5 ضربات جوية بطائرات الـ ( أف 16 ) على أهداف منتخبة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك شرق طوز خورماتو أعقبها إنزال جوي من قبل قوات مشتركة لجهاز مكافحة الإرهاب مع تقدم قطعات برية من الجهاز والبيشمركة لتفتيش هذه المناطق.

وأوضحت الخلية أن "المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو نفذ عملية أمنية في وادي الزكاة ووادي شاي، ودمر مضافات للعدو"، مضيفة أن "قواتها عثرت على عجلة دراجة هوائية وعتاد وسبطانة أحادية، إضافة إلى ورشة لتصليح الأسلحة وأنفاق وكمية كبيرة من الوقود تم تدميرها خلال العملية".