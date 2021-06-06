بشرى من «متحدث الصحة» بشأن معدل إصابات كورونا في المملكة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن معدل الحالات المصابة بكورونا عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي. وأكد العبدالعالي أن مأمونية لقاحات كورونا عالية والتردد في أخذها أمر خطير. وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بكورونا عالميا وصل إلى 173 مليون شخصاً.

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