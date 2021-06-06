شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية تضبط 28 شخصاً في تجمع مخالف لاحترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن ضبط 28 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصًا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.