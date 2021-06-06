شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة «متهور» تجاوز السيارات على طريق عام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بسرعة زائدة على أحد طرق المملكة.
جاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ تقدم به أحد مرتادي الطريق، حينما تجاوزه قائد المركبة بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر ويهدد بوقوع حادث خطير.
وأكدت إدارة “المرور”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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