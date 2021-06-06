"إيران في دائرتنا"... إعلام: طائرات "إف 35" إسرائيلية تشارك في مناورات دولية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "واللا" اليوم الأحد، أنه للمرة الأولى، يجري سلاح الجو الإسرائيلي مناورات عسكرية على طائرة من طراز "F 35" في دولة أجنبية أو خارجية، وهي إيطاليا، وبمشاركة بريطانية أمريكية.

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وأكد الموقع أن هذه المناورات العسكرية جزء من مناورات "التاج الخامس"، بمشاركة كل من إسرائيل وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، للتدريب على البنية التحتية للناتو، بهدف واحد يجري إعداده ضد إيران.

وجاء التقرير الخاص بالموقع الإلكتروني معنونا بـ"إيران في دائرتنا"، وهو ما يعني أن المناورات العسكرية التي تشارك فيها إسرائيل بطائرة قوية ومتطورة من نوع "إف 35" للتدريب على استهداف إيران.

وبدأت المناورات التي تشارك فيها 6 طائرات إسرائيلية من طراز "F-35" تدريبات عسكرية اليوم الأحد، ولعدة أيام أخرى، حتى نهاية الأسبوع المقبل، بدعوى التدريب في مناطق أو ساحات جوية غير مألوفة.

وأشار الموقع العبري إلى أن رحلة الطائرة "إف 35" الأحدث إلى ساحة التمرين في إيطاليا، تعتبر هي الرحلة الأطول بالنسبة للإسرائيليين، حتى الآن.