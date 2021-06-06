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رئيس المجلس الأوروبي: ندعم الانتقال الديمقراطي السلمي في تونس

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال ميشال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "أخبرت الرئيس سعيد، دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لتونس لمواكبة انتقالها الديمقراطي وإصلاحاتها".

وشدد رئيس المجلس الأوروبي عقب اجتماع مع الرئيس التونسي يوم الجمعة، على أن هذا الانتقال يتطلب حوارا سياسيا سلميا، معتبرا أن التعاون بين الجانبين دليل على جودة الشراكة بينهما.

​وكان الرئيس التونسي بدأ يوم الخميس الماضي، زيارة إلى بروكسل للمشاركة في قمة خاصة بتونس مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه الزيارة الثانية لسعيد إلى الاتحاد الأوروبي منذ توليه الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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