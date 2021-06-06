عرب يتسللون إلى أخطر مقرات إسرائيل السرية والسبب "غير متوقع"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" تسلل مواطنون إسرائيليون عرب إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.
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وبدوره، أكد الجيش الإسرائيلي أن المشتبه بهم قد تسلقوا سياج قاعدة "كيريا" العسكرية، ودخلوها بالفعل.
وتعتبر قاعدة "كيريا" إحدى القواعد الأولى للجيش الإسرائيلي وكانت بمثابة المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه في عام 1948. وتخدم القاعدة بشكل أساسي وظائف القيادة والإدارة والاتصالات والدعم.
وأكدت التقارير الإسرائيلية اعتقال المشتبه بهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، لكن الكشف عن أسباب الحادثة كان أكثر غرابة.الهروب إلى المجهول
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جنود جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية اعتقلوا المشتبه بهم في غضون دقائق".
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ونقلت الصحف الإسرائيلية عن المشتبه بهم وهم من عرب الجليل أنهم "كانوا يحاولون الاحتماء بعد تعرضهم لاعتداء من قبل يهود"، لكن تقارير الشرطة لم تكشف عن وجود شجار في المنطقة.
وشهدت الكثير من مناطق إسرائيل، الشهر الماضي، اندلاع أحداث عنف بين اليهود والعرب في إسرائيل، تخللها هجمات بين الطرفين، على خلفية الحرب التي شهدتها مدينة غزة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي واستمرت 11 يوما.