انخفاض حاد لعجز الميزان التجاري المصري وزيادة الصادرات 43%

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد، إن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر هبطت بنسبة 25.2% مسجلة 2.69 مليار دولار مقابل 3.59 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

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وأضاف بيان الجهاز أن قيمة صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 43.5% لتسجل 3.41 مليار دولار في ذات الشهر، مقابل 2.38 مليار دولار قبل عام بالضبط، حسبما نقل موقع "مصراوي".

وترجع هذه التطورات في الميزان التجاري المصري إلى زيادة صادرات البلاد من بعض المنتجات؛ أبرزها، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 54.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 49.3%.

في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 2.2% لتبلغ 6.1 مليار دولار خلال مارس 2021، مقابل 5.97 مليار دولار في مارس 2020.

وتركزت الزيادة في منتجات النفط بنسبة 92.5%، وسيارات الركوب بنسبة 73.9%، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 9.7%، فيما انخفضت واردات القمح بنسبة 48.5% والحديد والصلب بنسبة 25.9% والنفط الخام بنسبة 20.8%.