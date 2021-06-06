فرنسا تفتح تحقيقا في مصدر ثروة رياض سلامة في أوروبا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "وكالة فرانس 24"، اليوم الأحد، عن مصدر قضائي أن هذا التحقيق فتح في أواخر مايو/ آيار الماضي، في قضية "تآمر جنائي وتبييض أموال في عصابة منظمة"، وتم تقديم شكاوى ضد سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا، أمام نيابة مكافحة الفساد الفرنسية.

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وأكدت الوكالة أنه من المفترض أن تسمح التحقيقات ضد رياض سلامة توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها، وذلك في ظل ما يشهده بلده "لبنان" من أزمة اقتصادية طاحنة، منذ العام 2019، فضلا عن انهيار قيمة العملة الوطنية اللبنانية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج لبنان نفسه.

وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه سبق فتح تحقيق آخر ضد سلامة وشقيقه رجا، ومساعدته المقربة ماريان حويك في سويسرا، فيما تتناول التحقيقات تحويلات مالية بما يزيد عن 300 مليون دولار، قام بتحويلها الرجلين بين بلادهما وسويسرا.

ويذكر أن التحقيق الجديد للقضاء الفرنسي يأتي في إطار قضايا تحت مسمى "مكاسب غير مشروعة"، وهي ملفات أو قضايا يفحص من خلالها القضاء في باريس بدفع من جانب منظمات غير حكومية، حول مصدر ثروات قادة أجانب في فرنسا، أفارقة وشرق أوسطيون.