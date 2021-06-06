شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا وخدمات عديدة توفرها «الحاسبة العمالية».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الرئيس المساعد بالمحكمة العمالية، سليمان الدعفس، مزايا خدمة “الحاسبة العمالية” التي أطلقتها الوزارة،.

وأوضح “الدعفس” عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الخدمة تسهم في تسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.

وأضاف أنها تمكن المستفيد من التعرف على الحقوق العمالية، واحتسابها بالطرق المقررة بموجب التشريعات العمالية.

وأشار إلى أن الحاسبة تحتوي على أهم الحقوق التي نص عليها نظام العمل في إصدارها الأول، ومن خلالها يستطيع صاحب العمل أو العامل أن يحتسب الأجور المتأخرة له، والعمل الإضافي، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجور الإجازات، وغيرها.

وأوضح أنه من ضمن مميزاتها أيضاً حساب الحسم الناتج عن أيام الغياب والتأخر، وكذلك حساب متوسط الأجر في السنة الأخيرة.