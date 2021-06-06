«الصحة» تحذر من شائعات خاطئة متداولة بشأن «الخلايا الجذعية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة من الانسياق وراء الشائعات في أي إجراء يخص الخلايا الجذعية. وأكدت الصحة، أن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة ودقيقة وتجرى تحت إشراف طبي مشدد. وأوضحت أن هذه العملية تستخدم فقط لعلاج الحالات التالية : – سرطان الدم الحاد.

– فشل نخاع العظم.

– أورام الغدد اللمفاوية التي لم تستجب للعلاج.

– السرطان النقوي المتعدد. كما أشارت الصحة إلى أن عملية زراعة الخلايا الجذعية لا تستخدم في : – علاج السكري.

– مقاومة الشيخوخة.

– علاج أمراض القلب.

– الجلطات الدماغية.

– التهاب المفاصل وتآكلها.

– الباركنسون والزهايمر.

– الشلل بأنواعه.

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