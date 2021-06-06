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هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب محافظة ديالى بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فى محافظة ديالى وسط شرقى العراق.

وذكرت الهيئة العامة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الهزة سُجلت صباح اليوم، وقد بلغت قوتها (5.1) درجة بالقرب من (الحدود العراقية - الإيرانية).. حيث تبعد (52) كم جنوب شرق مندلى من محافظة ديالى".

وطالبت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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