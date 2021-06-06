شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب محافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فى محافظة ديالى وسط شرقى العراق.