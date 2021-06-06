شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب محافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فى محافظة ديالى وسط شرقى العراق.
وذكرت الهيئة العامة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الهزة سُجلت صباح اليوم، وقد بلغت قوتها (5.1) درجة بالقرب من (الحدود العراقية - الإيرانية).. حيث تبعد (52) كم جنوب شرق مندلى من محافظة ديالى".
وطالبت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.