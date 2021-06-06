شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تفحم قائدها.. حريق مروع لشاحنة تحمل سيارات غرب الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع مصور، لحادث مروري أسفر عن حريق مروع في شاحنة تحمل عددا من السيارات، بمنطقة القويعية غرب الرياض.

ووثق المقطع حادث التصادم المفزع واشتعال النيران في مقدمة الشاحنة، وتوالي اشتعال السيارات التي كانت تحملها، وسط أنباء عن وفاة قائد الشاحنة وتفحم جثته.

وتدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الهائل بالشاحنة، مع إعادة فتح الطريق مجدداً أمام المركبات المارة.