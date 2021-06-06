شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس مكة والباحة وجازان خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، واضم ، والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما أصدر مركز الأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتي المندق, وبلجرشي, والأجزاء المجاورة لها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني في الرؤية على محافظات الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.