شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام «فارس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة التعليم اليوم الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً؛ إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

وسمح نظام فارس، اليوم الأحد، بعملية إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الحركة لعام 1442-1443، وفق الآلية التي حددتها وزارة التعليم السعودية وعممتها على الإدارات التعليمية، بداية من فتح مرحلة التسجيل والتحقق من البيانات، ووصولاً للإجراء الذي سينطلق بداية من الأحد الموافق 25 من شهر شوال الجاري، السادس من يونيو 2021، لإتاحة تسجيل الرغبات وفق الضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة لراغبي التقديم على الحركة هذا العام.

وأوضحت وزارة التعليم أن تسجيل الرغبات على رابط نظام فارس الجديد سوف يستمر حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1442 (رابط التسجيل)، ويمكن إدخال رغبات النقل الداخلي و الخارجي بحد أقصى 20 رغبة، ويمكن أن يكتفي راغبي النقل بتسجيل رغبة واحدة فقط، ضمن إجراءات المرحلة الثانية من حركة النقل، مع الالتزام بالمواعيد التي تم إقرارها في الجدولة الزمنية المعلن عنها خلال مرحلة فتح التقديم الإلكتروني.

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.