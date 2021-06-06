الرئاسة العراقية تدين الهجوم على قوات البيشمركة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الناطق باسم الرئاسة في بيان حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، على ضرورة توقف مثل هذه الأحداث المؤسفة.

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وقال إن التواجد العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني.

وبحسب موقع "رووداو" الكردستاني، قتل 5 عناصر من قوات البيشمركة وأصيب 5 آخرون في جبل متين بقضاء العمادية، التابع لمحافظة دهوك بكمين لحزب العمال الكردستاني.

وشدد على ضرورة العمل لوضع حد لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه، موضحا أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لتهديد أمن الجيران.

وأكد الناطق باسم الرئاسة على ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق إقليم كردستان والموصل، معتبرا أن هذا انتهاك لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

كما اعتبر أن الهجوم الاخير على مناطق مخيم مخمور تصعيدٌ خطير يعرّض حياة المواطنين للخطر بمن فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والانساني.

ودعت الرئاسة إلى تعزيز العلاقات مع تركيا على أساس المصالح المشتركة وحلّ المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، ورفض الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية.