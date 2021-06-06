شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": اشتباكات مسلحة فى مخيم الرشيدية للاجئين جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوب لبنان اشتباكات مسلحة صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن اشتباكات بالرصاص والقذائف الصاروخية بدأت في مخيم الرشيدية، ولم تعرف الأسباب بعد.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الاشتباكات استعملت فيها أسلحة رشاشة وقذائف وقنابل يدوية، مؤكدة سقوط قتيل وإصابات أخرى لم يتم حصرها.