شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى يستهدف مركزا دبلوماسيا أمريكيا فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم التحالف الدولى فى العراق العقيد واين ماروتو، إن مركز بغداد للدعم الدبلوماسى التابع للسفارة الأمريكية تعرض، صباح اليوم الأحد إلى هجوم صاروخى.
وأضاف واين، فى بيان أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، أن التقرير الأولى يشير إلى تعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي (BDSC) لهجوم بصاروخ، لافتا إلى أن الصاروخ سقط بالقرب من BDSC، ولم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، مبينا أن الهجوم قيد التحقيق من جانب الجهات المعنية.
وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد بمحافظ الأنبار غربى العراق.
وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما".
وتتعرض قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار، لهجمات صاروخية متكررة.