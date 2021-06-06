هجوم صاروخى يستهدف مركزا دبلوماسيا أمريكيا فى بغداد

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم التحالف الدولى فى العراق العقيد واين ماروتو، إن مركز بغداد للدعم الدبلوماسى التابع للسفارة الأمريكية تعرض، صباح اليوم الأحد إلى هجوم صاروخى.

وأضاف واين، فى بيان أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، أن التقرير الأولى يشير إلى تعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي (BDSC) لهجوم بصاروخ، لافتا إلى أن الصاروخ سقط بالقرب من BDSC، ولم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، مبينا أن الهجوم قيد التحقيق من جانب الجهات المعنية.

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد بمحافظ الأنبار غربى العراق.