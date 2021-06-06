شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الدنمارك يصل إلى العراق فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير خارجية الدنمارك جبي كوفود، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن وزير الخارجية الدنماركي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن الوزير الدنماركي سيلتقي أيضا وزير خارجية العراق فؤاد حسين؛ لبحث عدد من القضايا المشتركة.