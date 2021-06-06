شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «مصرفي سابق» يكشف حقيقة تعرض البنوك المحلية لحالات اختراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية سابقاً، طلعت حافظ، ما تردد بشأن إمكانية اختراق الحسابات المصرفية في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وأكد خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم يشهد حدوث حالة اختراق لحساب مصرفي في البنوك بالمملكة بشكل مباشر طيلة فترة عمله بالبنوك، والتي وصلت إلى 32 عاماً.

وأوضح “حافظ” أن البنوك لديها مصدات وأنظمة حماية تُفشل محاولات الهجوم الإلكتروني المباشر، لافتا إلى أن البنوك السعودية تحتل مرتبة عالية من بين أفضل البنوك حول العالم التي تتبع ممارسات في حماية الحسابات البنكية، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الأمان الدولية.

وأشار إلى أن بعض محاولات الاختراق التي تنجح أحياناً تكون بطريقة غير مباشرة مثل الوصول إلى معلومات البطاقة البنكية للعميل من خلاله وليس عبر أنظمة البنوك.