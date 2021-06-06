«الصحة»: تطعيم 98% من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تمكّنت “وزارة الصحة” من تطعيم 98% من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93% من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد”.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمرارا لنجاحها في التصدي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص الصحة على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع المستفيدين من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعـد الممارسين الصحيين ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.
وأضافت الصحة أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في جميع مرافقها الصحية الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82%.
يذكر أنه تم إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.
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