العراق... إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة "عين الأسد" في الأنبار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": إن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار تتصدى عند الساعة 00:30 من اليوم 6 حزيران/ يونيو لطائرتين مسيرتين وتتمكن من إسقاطهما".

وهذا الهجوم هو الرابع على قاعدة "عين الأسد" الجوية خلال نحو شهر.

حيث أعلنت خلية الإعلام في وقت سابق من شهر مايو الماضي، سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد.

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية ، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، إلى سلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

ولم تتمكن الأجهزة الأمنية، حتى الآن، من كشف منفذي هذه الهجمات الصاروخية، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.