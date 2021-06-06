إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد بالعراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد بمحافظ الأنبار غربى العراق.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما".

وتتعرض قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار، لهجمات صاروخية متكررة.