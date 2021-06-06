شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت وصحو فى الإمارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من التباين فى درجات الحرارة، حيث يكون الطقس غائم جزئيا فى السعوجية ، وشديد الحرارة فى الكويت ، بينما يكون صحو إلى غائم فى الإمارات

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية اليوم الاحد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة والاجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. في حين تبقى درجات الحرارة العظمي في معدل يصل الى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الكويت :

وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

وفى المساء، حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

الامارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، حارا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 10:33 والمد الثاني عند 23:04 والجزر الأول عند الساعة 16:12 والجزر الثاني عند الساعة 05:49 .