شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة.. سحب رعدية ممطرة والحرارة تسجل 49 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس حار

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب”، أن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية ومتفرقة من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر.

كما تهب ساعات الظهر والعصر رياح شمالية غربية نشطة على سواحل تبوك والمدينة المنورة، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على أجزاء متفرقة من شرق المملكة خاصة الجزء الجنوبي منها تثير بعض الغبار والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة