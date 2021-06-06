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رئيس شركة يعرض جهازا لاستخراج الماء من الهواء في السعودية..فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر إسماعيل مقطع الفيديو على "تويتر" وهو يقف أمام آلة ليضغط على زر ليخرج الماء، وعلق على المقطع قائلا "ماء من الهواء.من نيوم وقريبا في برج مجموعة ماجد الفطيم".

وتساعد هذه التقنيات في استخراج المياه من الهواء الجاف تقريبا باستخدام حرارة أشعة الشمس، على نحو يمكن أن يساعد في توفير مصدر دائم للمياه في المناطق النائية ذات الوصول المحدود إلى الكهرباء. وهي مناسبة للمناطق الصحراوية.

وتضم بعض الأجهزة مادة ماصة تجمع بخار الماء من الهواء ليلا. وفي وقت النهار تعمل الحرارة الناتجة عن الشمس المتجمعة في لوحة الامتصاص على إطلاق الماء من المادة بحيث تكون مناسبة للاستخدام، بحسب ما نقل موقع "سي أن أن".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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