شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق ورئيس ائتلاف النصر يبحثان توفير بيئة آمنة للانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، امس السبت مع رئيس ائتلاف النصر بالعراق حيدر العبادي مستجدات الأوضاع في العراق وعدة ملفات من بينها ملف الانتخابات .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر أن "العبادي بحث مع رئيس مجلس الوزراء، العراقى آخر مستجدات الاوضاع التي تشهدها العراق، وخطط الحكومة في مواجهة التحديات، واستعداداتها لتوفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة".

وأكد العبادي "اهمية توحيد الكلمة لتجاوز الازمات، وتضافر الجهود من أجل اجراء انتخابات مبكرة نزيهة، وبمراقبة اممية، تسهم في تغيير الاوضاع الى الافضل لخدمة ابناء الشعب".