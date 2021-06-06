عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على مواصفات وتصميم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE المنتظر

الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونج لطرح أحدث منتجات هواتفها الذكية بما في ذلك هواتف، Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 وGalaxy S21 FE في حدث رسمي في 19 آب/أغسطس المقبل.



وشارك المسرب التقني الشهير إيفان بلاس، اليوم صورًا جديدة تكشف عن التصميم الأمامى والخلفي وخيارات الألوان وبعض الميزات الأخرى لهاتف (Galaxy S21 FE) المنتظر.

ويتضح من الصور المعروضة، أن Galaxy S21 FE القادم سيتوفر بأربعة ألوان على الأقل؛ بما في ذلك الأسود والأبيض والأخضر الزيتوني والبنفسجي.

ويبدو أن تصميم الهاتف الذكي مشابه تمامًا لتصميم Galaxy S21 +، وإن كان مزودًا بكاميرا بلاستيكية بدلاً من المعدن وإطار معدني، كما يحتوي Galaxy S21 FE على شاشة دون إطار في المقدمة وكاميرا ثلاثية في الخلف.

وفي المقدمة، يأتي جهاز Galaxy S21 FE بحواف رفيعة بتصميم شاشة Infinity-O، وتحتوي الحافة اليمنى للجهاز على مفتاح تحكم في مستوى الصوت ومفتاح تشغيل.

سيحتوي هاتف Galaxy S21 FE على شاشة FHD + S-AMOLED مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تضم الشاشة نتوءا للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وفي الخلف، يشتمل الهاتف على 3 كاميرات، إذ تأتي الرئيسة بدقة 12 ميغابكسل مع دعم تقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وصورة مقربة بدقة 12 ميغابكسل أو 8 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف المرتقب بوساطة معالج Snapdragon 888 SoC، مقترنا بخيارين للذاكرة، الأول مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من سعة التخزين، والثاني 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 غيغابايت من سعة التخزين، وقد يفتقر إلى دعم بطاقة microSD.

وسيكون الجهاز مزودا ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ومن المتوقع أيضًا أن تدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكن أن تشمل الميزات الأخرى للهاتف الذكي الجديد Fan Edition مكبرات صوت استريو، وشهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، وSamsung Pay، وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

كما سيحتوى الهاتف على منفذ USB من النوع C، ويدعم اتصال 5G، وGPS، وتقنية Wi-Fi 6، وBluetooth 5.0.