شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: الدولة قدمت 460 مليون دينار دعما للمرشحين الشباب فى التشريعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، امس السبت أن الدولة قدمت دعما للمرشحين الشباب الأقل من 40 عاما في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو الجاري، بلغ أكثر من 460 مليون دينار (نحو3.5 مليون دولار)، واستفاد منها 1548 مرشحا في 247 قائمة مستقلة.

وقال شرفي - في مؤتمر صحفي السبت بالجزائر العاصمة - إنه تم تسجيل 13 ألفا و9 مرشحين أقل من 40 سنة منهم 5743 إمرأة، بينما بلغ عدد المرشحين الجامعيين 19 ألفا و942 مرشحا بنسبة 74% من إجمالي المرشحين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قرر في شهر مارس الماضي، اتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 يونيو الجاري، بما فيها مجانية القاعات والملصقات الإعلانية للمرشحين الشباب.

وتشهد الجزائر يوم السبت القادم، انتخابات تشريعية مبكرة تتنافس فيها 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة، تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.