شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يجرى فحوصات دورية بجميع المؤسسات لمنع حدوث موجة ثالثة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، إجراء فحوصات (بي سي آر) لفيروس كورونا في كل المؤسسات والمستشفيات العامة والخاصة والوزارات والمصانع بالمملكة، بسبب وجود المتحورات من الفيروس، ولمنع حدوث موجة ثالثة.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الاردنية، غازي شركس -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- السبت، أن الآلية ستكون بتوجه فرق لجميع المواقع في المحافظات لإجراء فحوصات دورية لجميع الموظفين ومراجعي الوزارات والمؤسسات والمدخلين الى المستشفيات ومراجعي الطوارئ وعمال المصانع، مؤكداً أنه لن يستثنى من الفحص إلا من مضى على جرعة تطعيمه الثاني أسبوعان على الأقل حتى لو أصيب سابقاً.