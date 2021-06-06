شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط منصات إطلاق صواريخ واعتدة مختلفة فى الانبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، امس السبت، انه تم بمعاونة مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع العراقية، ضبط منصات إطلاق صواريخ وأعتدة مختلفة في محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الخليه أنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع لمفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تتعلق بوجود مخبأ يضم كدساً للأعتدة ومنصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الصكرة الواقعة في صحراء الشامية بمحافظة الانبار" .

وأشارت الى أنه، "تم إثر ذلك تحرك مفارز سرية استطلاع القيادة وبمرافقة مفرزة من الطائرات المسيرة بالتحرك نحو الهدف والوصول الى الكدس الذي احتوى على منصتين لإطلاق الصواريخ و39 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 10 لتر معبأة بمادة الـc4 و27 مسطرة تفجير و11 قنبرة هاون مختلفة العيارات و7 بطاريات تفجير و4 قذائف مدفع عيار 155 ملم و3 صواريخ كاتيوشا ولغمين ضد الدروع وضاغطتي تفجير وتمت معالجة المواد المضبوطة".

على صعيد متصل أكدت الخلية الامنية العراقية، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وشعبة استخبارات الفرقة الثامنة، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 ارهاب) في سيطرة تركلان اثناء محاولته الدخول الى محافظة كركوك"، لافتة الى أنه "تم تسليمه الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك أصوليا".