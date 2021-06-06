شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تغلق مسجدين لوجود إصابات لفيروس كورونا بين المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مملكة البحرين، غلق مسجدين، بسبب وجود حالات قائمة لفيروس كورونا المستجد، في محافظتي المحرق والشمالية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية -وفقا لوكالة الانباء البحرينية- أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مقتضيات الصحة العامة وحمايةً للمصلين، مشيرة إلى غلق المسجدين بشكل مؤقت لمدة أسبوعين حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

وشددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية على متابعتها تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد وتكثيفها للحملات التفتيشية واتخاذ ما يلزم لحفظ صحة وسلامة المصلين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية اليوم تفرضه المسؤولية الدينية والواجب الوطني.